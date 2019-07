MotoGp, Valentino Rossi stende Nakagami ad Assen: spunta un VIDEO inedito che svela la dinamica dell’incidente

Uno spettatore ha pubblicato sui social un video che riprende l’incidente di Valentino Rossi da un’altra angolazione

Spuntano nuove immagini sui social dell’incidente occorso a Valentino Rossi durante il Gp d’Olanda, una caduta che ha coinvolto anche lo sfortunato Takaaki Nakagami, finito nella ghiaia insieme al pesarese a velocità supersonica.

Se fino ad oggi i video non riuscivano a far luce sull’accaduto, ecco finalmente spuntare un video di uno spettatore presente ad Assen in cui si nota l’errore del Dottore. L’anteriore della sua Yamaha si chiude percorrendo curva 8, travolgendo di fatto l’incolpevole pilota nipponico del team Honda LCR. Ecco il video:

