MotoGp – La Honda ha scelto il sostituto di Jorge Lorenzo per il Gp di Germania

La Honda ha scelto il sostituto di Jorge Lorenzo per il Gp di Germania: sarà Stefan Bradl a scendere in pista al Sachsenring

E’ tutto pronto per un nuovo appuntamento della stagione 2019 di MotoGp: dopo la gara in Olanda, i piloti si sfideranno nuovamente domenica, al Sachsenring. Al Gp di Germania sarà assente Jorge Lorenzo, che dopo la gara di Assen dovrà saltare anche l’appuntamento tedesco a causa delle conseguenze riportate nella caduta delle Fp1 del Gp d’Olanda.

La Honda ha deciso chi sostituirà il maiorchino: sarà Stefan Bradl ad avere l’onore di gareggiare davanti al suo pubblico di casa, in sella alla RC213V. “Sono molto eccitato di unirmi al team Honda in Germania. E’ una gara speciale per me perchè è il mio Gp di casa, ovviamente sono dispiaciuto per Lorenzo e gli auguro un recupero il più veloce possibile e di tornare forte. Sono felice di essere in grado di aiutare la squadra e l’HRC, vediamo cosa porta questo fine settimana. Abbiamo lavorato bene con Honda e sono grato a loro per questa opportunità“, queste le parole del pilota tedesco alla vigilia del weekend di gara del Sachsenring.

Valuta questo articolo