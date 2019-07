MotoGp – Marquez si gode la 10ª pole al Sachsenring, Quartararo sorride e Viñales recrimina: le parole dei top-3 nel parco chiuso

Le prime parole nel parco chiuso di Marquez, Quartararo e Viñales: i piloti che completano la prima fila del Gp del Sachsenring

Decima pole consecutiva per Marc Marquez in Germania, diventato ormai un vero e proprio feudo dello spagnolo. Il pilota della Honda ottiene anche il record della pista, lasciando solo le briciole a Quartararo e Viñales, che completano la prima fila.

Felice e soddisfatto nel parco chiuso Marc Marquez: “decima pole al Sachsenring? Non è male, ma ognuna è diversa. La Yamaha va forte, il passo però è buono. Vediamo come andrà domani, perchè è una gara in cui bisogna gestire bene la gomma e capire le condizioni della pista. Abbiamo fatto un bel lavoro nel corso del week-end, ma dovremo scegliere bene lo pneumatico posteriore“. Quartararo sorride: “abbiamo fatto tutto il possibile, tre giri veramente buoni alla fine. Non so come abbiamo fatto a migliorare perchè la soft stava ormai finendo, ma sono molto contento di quello che abbiamo fatto. La moto è a punto, Marc ha un passo della Madonna e vediamo se domani riusciremo a tenerlo. Sono contento di essere in prima fila in questo circuito, perchè è molto importante“. Recrimina un po’ Viñales: “molto bella come qualifica, mi sento molto bene e sono competitivo. Il nostro è un buon giro, ma possiamo fare di più perché ho commesso qualche errore. Sono andato davvero bene, dunque sono fiducioso in vista di domani“.

