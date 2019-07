MotoGp – Giulia De Lellis e Andrea Iannone sempre più innamorati: dedica social con risposta… romanticissima [FOTO]

Giulia De Lellis e Andrea Iannone innamoratissimi: la coppia dell’estate romanticissima sui social

Giulia De Lellis e Andrea Iannone sono sempre più innamorati: la coppia dell’estate è ormai uscita allo scoperto da diverse settimane, confermando gli scoop che impazzavano sul web. Una storia d’amore iniziata con calma e pazienza, con il pilota dell’Aprilia che ha rispettato le richieste delle giovane influencer, come da lei stessa raccontato in una serie di Storie Instagram.

E arriva proprio dai social la conferma dell’amore tra i due giovani. “È la tua voce che mi tranquillizza. È il tuo modo di parlare, il tuo modo di chiamarmi, quel nomignolo che mi riservi. È che sei tu. E quando si tratta di te, io non lo so che mi succede. Per quanto cerchi di trattenermi, se si tratta di te io sono felice. “ Di Carlos Ruiz Zafón 🌻“, ha scritto infatti Giulia De Lellis su Instagram a corredo di un bellissimo scatto in compagnia col suo Andrea Iannone.

“Hai la capacità di portare il sole ovunque, l’hai fatto anche qui ad assen,erano anni che non lo vedevo… ❤️“, ha commentato il pilota Aprilia.

