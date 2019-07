MotoGp – La frecciatina di Marquez: “dopo 10 vittorie al Sachsenring posso perdere. Mio fratello in Honda? Se ci fosse posto…”

Marc Marquez trionfa nel Gp di Germania per la 10ª volta consecutiva. Lo spagnolo ironizza sulla possibilità di perdere il prossimo anno e di vedere suo fratello in Honda

Sorride Marc Marquez dopo il Gp di Germania e ha tutte le ragioni per farlo. Il pilota spagnolo ha firmato la 10ª vittoria consecutiva al Sachsenring, dominando la gara odierna davanti a Vinales e Crutchlow. Intervistato ai microfoni di Sky Sport, lo spagnolo ha risposto con ironia alle domande dello studio, spiegando di essere pronto anche a perdere dopo le 10 vittorie di fila e soffermandosi sulla possibilità di vedere il fratello Alex in Honda: “dopo la vittoria di mio fratello dovevamo festeggiare. Fare così il summer break è diverso. Dobbiamo essere contenti e festeggiare ogni gara. Tutti vogliono arrivare primi e bisogna festeggiare, non si sa mai cosa accadrà da Brno in poi. Se ho rischiato dopo la partenza sbagliata? Sì, ho rischiato. La mia strategia era essere primo dall’inizio alla fine perchè qui a volte se sono dietro qualcuno non mi concentro. Nel cercare di farlo ho rischiato, in alcuni punti si deve rischiare. La strategia era quella giusta. Ho festeggiato sia per mio fratello che per la decima vittoria. Adesso che ho fatto 10 posso anche perdere (ride). Mio fratello in Honda? Non c’è posto alla Honda! (ride) Se c’è posto si vedrà, per ora non voglio mancare di rispetto al mio compagno di scuderia Lorenzo nè a quelli di marca Honda come Crutchlow e Nakagami. Tutti hanno un contratto. Ad Alex consiglio di andare in MotoGp con una bella moto in cui si sente grintoso. Vacanza? Una settiamana e mezza minimo in spiaggia a bruciarmi e abbronzarmi…“.

Valuta questo articolo