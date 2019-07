MotoGp – Francesca Sofia Novello, la vacanza in barca è hot: i post social sexy fanno impazzire i fan [FOTO e VIDEO]

Francesca Sofia Novello sexy in barca: la modella italiana, fidanzata di Valentino Rossi, posa in bikini per due scatti mozzafiato

Prosegue tra scatti romantici e dediche d’amore la vacanza di Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello. Dopo qualche post social in compagnia della sua dolce metà, la bellissima modella ha deciso di pubblicare foto e video da… capogiro.

In barca, con addosso un bikini verde pitonato, Francesca Sofia Novello ha posato per degli scatti sensualissimi, da far perdere la testa a tutti i suoi follower. Due foto per ‘pubblicizzare’ il brand del bikini, ma i fan si sono sicuramente concentrati maggiormente sulle curve mozzafiato di Francesca, che sul suo costume. In tanti, tantissimi, invidiano Valentino Rossi.

