MotoGp – Francesca Sofia Novello sexy in bikini, ma il dettaglio allo specchio fa scatenare i fan [VIDEO]

Francesca Sofia Novello sensualissima in bikini davanti allo specchio, ma un dettaglio distrae i fan dalla bellezza della fidanzata di Valentino Rossi

Francesca Sofia Novello è amatissima e seguita sui social: la fidanzata di Valentino Rossi, dopo l’ufficialità della relazione col Dottore ha sicuramente avuto un importante aumento di popolarità, ma è apprezzatissima non solo per il suo rapporto d’amore col pilota Yamaha, ma anche per la sua personalità.

Bellissima si, ma anche simpatica e disponibile sempre con tutti i fan, Francesca Sofia Novello ha fatto breccia nel cuore di Valentino Rossi ma anche di tutti i suoi tifosi, che sono come una famiglia. Bellissima e consapevole della sua bellezza, la fidanzata dal nove volte campione del mondo pubblica spesso sui social sensualissimi scatti e video. Solo pochi giorni fa la modella italiana ha postato su Instagram un video che la ritrae in bikini davanti allo specchio, durante la sua vacanza ad Ibiza. Scene sexy, sicuramente, ma c’è chi ha sorvolato sulla bellezza della modella, per notare un dettaglio a molti passato inosservato. Tra i commenti social, infatti, spuntano quelli di tantissimi fan che fanno notare la foto attaccata allo specchio che ritrae Valentino Rossi in sella alla sua moto.

