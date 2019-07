MotoGp – Francesca Sofia Novello da capogiro: il VIDEO in bikini è sensualissimo

Francesca Sofia Novello sensualissima in bikini: il video social è da capogiro

E’ terminata la prima parte della stagione 2019 di MotoGp: i piloti adesso si godono circa un mese di relax. Nella pausa estiva i campioni delle due ruote troveranno sicuramente il tempo per andare in vacanza con amici e parenti, ma anche per continuare ad allenarsi sodo per la seconda parte della stagione.

Francesca Sofia Novello, fidanzata di Valentino Rossi, è già entrata in modalità vacanza: non è chiaro se la bella modella italiana sia già in compagnia del suo uomo o se abbiano in programma un viaggetto insieme. Quel che è certo è che la dolce metà del nove volte campione del mondo sa come far perdere la testa ai suoi follower: il video pubblicato nelle Storie Instagram che la ritrae in un sexy bikini arancione è da capogiro.

Valuta questo articolo