MotoGp – Finalmente parole di ottimismo, le parole di Valentino Rossi al Sachsenring regalano un timido sorriso ai fan

Valentino Rossi positivo dopo la prima giornata di prove libere del Gp di Germania: le parole del Dottore

Giornata tutto sommato positiva per Valentino Rossi oggi al Sachsenring: dopo una Fp1 col terzo tempo, il Dottore ha chiuso col decimo crono le seconde libere del Gp di Germania. Una prima giornata che dà fiducia al nove volte campione del mondo, dopo i tre zeri consecutivi in campionato.

“Non male, riesco a guidare meglio, ho un feeling migliore con la moto ed il mio passo con le gomme da gara è abbastanza buono e questo è importantissimo, ma vanno tutti forte e siamo tutti lì vicino, purtroppo nel time attack con la morbida non sono riuscito a migliorare tanto, è quello che mi aspettavo, di essere più avanti, e sono solo decimo, però il feeling è migliore, quindi bisogna continuare a lavorare perchè domani mattina bisogna cercare di essere nei primi 10“, ha spiegato ai microfoni Sky Valentino Rossi.

“Mi sembra che Marquez è quello che va un po’ più forte, ma va forte anche Rins e vanno forte anche Quartararo e Maverick, quindi se sono le Yamaha contro Marquez, magari, perchè vuol dire che ci sono anche io, oggi sono andato benino ma loro hanno fatto un po’ di più“, ha aggiunto prima di spiegare cosa bisogna fare per accedere in Q2 domani: “bisogna essere veloci e competitivi, fare un giro rischiando ma non sbagliando, cercare di non essere nel traffico, di non dare fastidio a nessuno, cercare che nessuno ti dia fastidio perchè la pista è corta e le moto sono tante, non sarà facile come al solito sarà una bella lotteria“.

