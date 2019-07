Danio Petrucci ce l’ha fatta: superato con successo l’esame per la patente

La pausa estiva inizia col piede giusto per Danilo Petrucci: nella conferenza stampa di giovedì al Sachsenring, fresco del rinnovo con la Ducati, il pilota ternano aveva svelato che oggi avrebbe dovuto sostenere l’esame per la patente. E’ stato Petrux stesso ad aggiornare tutti i suoi fan sull’esito dell’esame: Petrucci è ufficialmente patentato. “Adesso posso guidare le moto anche in strada“, ha scritto il ducatista nelle sue storie Instagram a corredo di una foto che lo ritrae in compagnia di un uomo (l’esaminatore o l’istruttore di guida probabilmente), con in mano la sua patente.

