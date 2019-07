MotoGp, la Ducati e Petrucci vicinissimi al rinnovo: respinto anche l’assalto di… Jorge Lorenzo

Il rinnovo di Danilo Petrucci è quasi cosa fatta, ridotte le distanze tra le parti e annuncio che potrebbe arrivare al Sachsenring. Intanto Lorenzo…

Il traguardo appare ormai vicinissimo, la Ducati e Danilo Petrucci navigano a gonfie vele verso il rinnovo di contratto, che dovrebbe essere ufficializzato nel corso del week-end del Sachsenring.

Nella giornata di ieri si è consumato l’ultimo atto di questa lunga telenovela, con una telefonata che ha coinvolto i vertiti del team di Borgo Panigale e il manager di Petrucci, riusciti a ridurre la forbice tra domanda e offerta. Le parti si sono venute incontro, avvicinandosi ulteriormente dopo la richiesta di 750 mila euro del ternano e i 600 mila euro messi sul piatto dalla Ducati. I prossimi giorni potrebbero essere decisivi per giungere alla fumata bianca, una soluzione alquanto scontata considerando i risultati ottenuti da Petrucci. L’ex Pramac infatti naviga in terza posizione nella classifica Mondiale, a otto lunghezze da Andrea Dovizioso, risultando l’unico pilota ad essere andato a punti in tutte le otto gare fin qui disputate insieme a Pol Espargaro. Come se non bastasse, il Petrux ha vinto al Mugello ed è salito sul podio altre due volte (3° in Francia e in Catalogna).

Difficile non firmare il rinnovo con questi risultati, che in pochi avrebbero pronosticato ad inizio stagione. Petrucci infine è riuscito a respingere anche l’assalto di… Jorge Lorenzo, che aveva effettuato un piccolo sondaggio con la Ducati per tornare a Borgo Panigale, trovando però la porta sbarrata. Tutto ormai sembra andare per il verso giusto, il rinnovo appare quasi scontato: il week-end del Sachsenring recherà con sè quasi certamente anche l’ufficialità.

