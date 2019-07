MotoGp – Ducati, Dall’Igna fa chiarezza: “oridini di scuderia fra Petrucci e Dovizioso? Vi svelo la verità”

Gigi Dall’Igna, Direttore Tecnico del team Ducati, fa chiarezza sui presunti ordini di scuderia dati ad Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci

Dopo la gara del Gp d’Olanda intorno alla Ducati erano iniziati a circolare diversi rumor su presunti ordini di scuderia secondo i quali a Petrucci sarebbe stato impedito di superare Dovizioso per non fargli prendere ulteriore distacco da Marc Marquez in classifica. Gigi Dall’Igna, Direttore Tecnico della Ducati, è intervenuto personalmente a fare chiarezza: “noi volevamo due piloti che collaborassero insieme a fare crescere la moto e questo c’è stato nei test pre mondiale, durante quelli stagionali e in gara. Di ordini di scuderia non è il caso, nè il momento di parlarne. Se sarà necessario si vedrà più avanti, ma non certamente in questo momento della stagione. L’unico obiettivo di Danilo è quello di vincere il mondiale e di aiutarci a vincere il mondiale. Danilo ha un contratto di un anno, anche perchè alla fine del prossimo anno ci saranno molte moto ufficiali che si libereranno e anche lui sarà contento di avere le mani libere“.

Valuta questo articolo