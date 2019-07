MotoGp, Dovizioso tuona: “non sono uno sbruffone, ma so cosa serve a questa Ducati”

Il pilota della Ducati ha parlato del momento che sta vivendo la Ducati, concentrandosi sugli aspetti da migliorare per competere con Marquez

Marc Marquez continua a dominare la scena, veleggiando in vetta alla classifica piloti e avvicinandosi sempre più verso l’ennesimo Mondiale in carriera.

Una superiorità pazzesca quella della Honda e del suo alfiere, capace di lasciare solo le briciole ad una Ducati che non riesce a trovare il bandolo della matassa. Dovizioso le sta tentando tutte per risalire la china, ma al momento Marquez sembra troppo forte: “non sono uno sbruffone, riconosco quanto sia forte Marc, uno dei più forti di tutti i tempi, che in più corre con una Honda. Però non è imbattibile. Gli ultimi due anni non siamo finiti lontani, dobbiamo focalizzarci su di noi. Adesso dobbiamo focalizzarci totalmente su ciclistica e telaio, mai considerati come una priorità fino a questo momento. Serve sederci a un tavolo e fare una strategia per il futuro. Se serve un anno, prendiamo un anno. Si continua a pensare che io non sia aggressivo, ma non è vero. Se non hai la velocità non è che diventando aggressivo tu possa cambiare risultato. E, soprattutto, correndo in difesa non puoi mantenere la stessa intensità tutta una gara. Il mio stile è di essere dolce nella guida, la mia aggressività non si vede ma non vuol dire che non spinga al 100%. Chi dice certe cose non sa di cosa parla“.

