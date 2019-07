MotoGp – Dovizioso pessimista in vista del Sachsenring: “la pista non ci favorisce. Marquez, Yamaha e Suzuki davanti a noi”

Andrea Dovizioso guarda al Gp di Germania con una nota di pessimismo: il Sachsenring è un circuito che non sorride alle Ducati mentre favorisce Marquez e i principali avversari

Dopo il quarto posto raccolto nel Gp di Assen, Andrea Dovizioso si prepara ad un’altra gara non proprio favorevole alla sua Ducati. Il Gp di Germania, storicamente, non è una pista che sorride alle rosse ma addirittura rischia di favorire ulteriormente Marquez e gli altri avversari in sella a Yamaha e Suzuki.

Dovizioso pensa alla gara del Sachsenring con una punta di pessimismo: “la configurazione del tracciato non favorisce particolarmente la nostra moto ma le gomme giocano spesso un ruolo chiave nell’esito della gara. Non mi aspetto sia facile battere i nostri avversari, e non solo Márquez, perché probabilmente anche le Yamaha e le Suzuki saranno competitive su un tracciato che gira in senso anti-orario e con così tante curve strette. In ogni caso sappiamo che ci attende una sfida, ma ogni gara fa storia a sé e vogliamo fare altri passi avanti su questo circuito. Lo scorso anno il distacco al traguardo non fu grande, ma abbiamo ancora margini di miglioramento. Dobbiamo tenere alta la concentrazione per concludere questa prima fase del Campionato su una nota positiva“.

