MotoGp, Danilo Petrucci svela: “abbiamo lavorato per migliorare la Ducati, a Brno ci aspettano molte novitÃ ”

Il ternano ha parlato al sito ufficiale della Ducati in vista del prossimo appuntamento di Brno

Torna il Mondiale di MotoGp, all’orizzonte si profila il Gran Premio di Brno, che rappresenta il decimo appuntamento in calendario. Grandi aspettative in casa Ducati, con Danilo Petrucci determinato a ripartire con il piede giusto e difendere la terza posizione in classifica (121 punti), conquistata grazie anche ai tre podi ottenuti nelle ultime cinque gare.

Queste le parole del ternano al sito ufficiale del team di Borgo Panigale: “dopo le mie belle vacanze ho tantissima voglia di tornare in pista. Brno è un tracciato che mi piace e sul quale la Desmosedici GP è sempre stata competitiva, in particolare lo scorso anno. Io arrivai in sesta posizione al traguardo, ma a soli tre secondi dal vincitore, e penso che anche il prossimo weekend avremo una buona occasione per ottenere un bel risultato. A casa poi hanno lavorato davvero tanto in queste tre settimane per portare avanti lo sviluppo della moto, e non vedo l’ora di provare alcune novità. Sarà importante ripartire con il piede giusto perché dopo la pausa a volte cambiano i valori in campo, e noi vogliamo farci trovare pronti per questa seconda metà di stagione”.

