MotoGp – Crutchlow senza peli sulla lingua: “Dovizioso è un buon amico, ma devo essere sincero! Ecco cosa penso”

Crutchlow sincero nei confronti di Andrea Dovizioso: le parole del britannico della LCR Honda sul collega della Ducati

Ancora qualche settimana di pausa per i piloti della MotoGp, che torneranno in pista a Brno, per la gara della Repubblica Ceca, in programma il 4 agosto. Intanto, tra un tuffo a mare ed una vacanza in barca, i piloti continuano ad allenarsi e a pensare come migliorarsi in vista della seconda parte della stagione.

La Ducati dovrà lavorare sodo per mettere i bastoni tra le ruote a Marquez, ma c’è chi pensa che ci sia ben poco da fare ormai e che Dovizioso, il principale rivale dello spagnolo, abbia perso la propria strada.

“Dovizioso non sta andando forte come l’anno scorso credo. Non so cosa stia succedendo nel suo box, non conosco la moto che guida. Se vedi due anni fa o l’anno scorso penso che non stava così. In ogni caso Dovi va meglio quando non gareggia per il Mondiale perché in quel caso va in gara e vince. Penso che Andrea abbia smarrito la propria strada, è abbastanza chiaro. Nelle ultime gare non è stato così veloce e non usa i punti di forza della moto. Dovi è fantastico ed è un mio buon amico, ma credo che nei tracciati dove avrebbe dovuto avere la meglio su Marc non ha sfruttato le opportunità. Speriamo che possa andare più veloce perché abbiamo bisogno di un campionato combattuto”, queste le parole di Cal Crutchlow a Crash.net.

