MotoGp – Concluse le FP3 del Sachsenring: Marquez beffa Quartararo, Valentino Rossi e Dovizioso fuori dalla top 10 [TEMPI]

Marc Marquez risulta il più veloce dopo le FP3 del Sachsenring: il pilota spagnolo bissa il risultato delle Fp2 e supera Quartararo nel finale. Valentino Rossi e Andrea Dovizioso fuori dai migliori 10

Marc Marquez continua a fare il bello e il cattivo tempo sul tracciato del Sachsenring. Il pilota spagnolo, vero e proprio dominatore da diversi anni nel Gp di Germania, chiude al primo posto le FP3 con un tempo di 1:20.347. Il Campione del Mondo in carica si migliora nel finale, beffando Fabio Quartararo costretto ad accontentarsi della seconda posizione dopo essere stato il più veloce per una buona fetta delle terze prove libere. Buon terzo posto di Maverick Vinales alla guida di una Yamaha che invece non regala sorrisi a Valentino Rossi, fuori dalla top 10 (11°). Stessa storia per le due Ducati: Petrucci chiude 7°, mentre Andrea Dovizioso firma il 14° miglior tempo al termine di una sessione di prove libere a dir poco disastrosa.

