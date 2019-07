MotoGp – Le clamorose rivelazioni di Pernat: “Ducati ha provato a riprendersi Lorenzo! Ecco chi potrebbe andare via adesso”

Le rivelazioni di Pernat sono sorprendenti: dal possibile addio di Dall’Igna alla Ducati al tentativo di riportare Jorge Lorenzo in rosso

La MotoGp è ancora in vacanza! Dopo due settimane di puro relax però quasi tutti i piloti sono tornati in sella alle moto per allenarsi in vista del Gp di Brno, del prossimo 4 agosto, che dà il via alla seconda parte di stagione. In Repubblica Ceca non ci sarà Jorge Lorenzo, costretto a saltare anche i prossimi due Gp per una guarigione al 100% dopo la terribile caduta di Assen.

E’ proprio sul maiorchino, e sulla Ducati, che arrivano clamorose rivelazioni: Carlo Pernat ha infatti svelato durante la trasmissione Paddock, come il maiorchino sia stato vicino ad un ritorno in Ducati. Ma a lasciare maggiormente di stucco è lo scoop di un possibile, clamoroso, addio: “io fossi in loro mi preoccuperei moltissimo e non solo per i piloti. L’ingegnere Dall’Igna non è contento. Secondo voci che io ritengo credibili sembra che KTM e Red Bull abbiano fatto un’offerta a Dall’Igna per prenderlo”, ha rivelato il manager ligure.

“Dall’Igna ha cercato di far tornare Lorenzo. Prima che Lorenzo cadesse si era cercato di riportarlo a Borgo Panigale. Secondo me hanno aspettato 3 gare per fare il contratto a Petrucci perché Dall’Igna si stava sentendo con Lorenzo. La caduta di Lorenzo è stata molto brutta e ha fatto saltare tutto. Lui correrà ancora, ma al ritiro ci ha pensato un po’ perché quella caduta è stava davvero pesante e ha rischiato tanto”, ha concluso Pernat.

