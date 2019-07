MotoGp – Il campionato già chiuso e le voci sul possibile ritiro di Lorenzo, Crutchlow difende Jorge: “abbiate rispetto!”

Cal Crutchlow difende Jorge Lorenzo dopo le recenti voci di un suo possibile ritiro: le parole del britannico della LCR

La MotoGp è in vacanza: dopo la gara di domenica al Sachsenring i piloti possono finalmente godersi un po’ di relax con la pausa estiva della stagione 2019. Marc Marquez domina la classifica piloti con un ottimo vantaggio sui suoi rivali, ma al ritorno in pista sono in tanti a voler dare filo da torcere allo spagnolo della Honda.

E’ riuscito ad essere tra i protagonisti del Gp di Germania, nonostante l’infortunio procuratosi in bicicletta, il britannico Cal Crtuchlow. Intervistato da Motorsport, il pilota della LCR ha analizzato l’attuale situazione in campionato, complimentandosi col collega della Honda Marc Marquez: “la lotta per il titolo è già finita 4 gare fa. Al Mugello, su un circuito dove di solito ha sempre sofferto è arrivato secondo lottando con le due Ducati. Sta gestendo bene tutto e questa domenica io e Maverick abbiamo fatto un buon lavoro per lui tenendo dietro le Ducati quindi ci deve un bonus”.

Il britannico ha poi aperto anche una parentesi sui recenti rumors riguardanti un possibile ritiro di Jorge Lorenzo: “bisogna avere rispetto per Lorenzo, lui non ha parlato, non ha fatto dichiarazioni, quindi il fatto del ritiro è solo una voce. Io non sto pensando di cambiare box perché mi trovo bene e qui in Germania ho portato a casa un podio“.

Mentre sul passaggio in MotoGp del più piccolo dei fratelli Marquez ha concluso: “io credo che Alex meriti una MotoGP, sta facendo un grande lavoro, ma ora non c’è posto per lui. Se qualcuno lascia allora forse si, ma bisogna salire sulla giusta moto. Secondo me ci sono solo due case in cui potrebbe andare, ma deve aspettare per questo”.

Valuta questo articolo