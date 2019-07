MotoGp, tremenda caduta per Danilo Petrucci in qualifica al Sachsenring: svelate le condizioni del ternano

Il pilota della Ducati ha chiuso al dodicesimo posto le qualifiche del Gp di Germania a causa di una tremenda caduta

Una brutta botta che, fortunatamente, non ha lasciato conseguenze sul corpo di Danilo Petrucci, fatta eccezione per un trauma distrattivo al dito. Niente fratture per il ternano, protagonista di una tremenda caduta avvenuta nel corso del Q2 delle qualifiche del Gp di Germania.

Sulle condizioni del pilota della Ducati si è soffermato ai microfoni di Sky Sport Enrico Lancellotti, uno dei medici della Clinica Mobile che hanno visitato Petrucci dopo la caduta: “Petrucci ha un trauma distrattivo al primo dito della mano destra e domani potrà correre con un bendaggio. Le radiografie al polso non hanno evidenziato nessuna frattura. Per lui sono applicazione di ghiaccio e antidolorifici“.

