MotoGp – Brutto infortunio per Cal Crutchlow: il pilota si fa male a ginocchio e tibia cadendo… dalla bici!

Cal Crutchlow in dubbio per il Gp di Germania: il pilota britannico si fa male a ginocchio e tibia cadendo dalla bici

I piloti alle cadute sono abituati e, nella maggir parte dei casi, per quanto esse si rivelino dolorose, li si rivede subito in piedi. Le cadute dalla bici però possono essere ben più dannose! L’infortunio riportato da Cal Crutchlow sa di beffa. Il pilota britannico è in dubbio per il Gp di Germania a causa di un infortunio a ginocchio e tibia subito cadendo dalla propria bici: “purtroppo ho un infortunio, ho un brutto infortunio al ginocchio. E’ successo ieri. Stavo tornando a casa e sono sceso dalla bicicletta per controllare l’altezza della sella. Non mi sentivo a mio agio, quindi mi sono fermato su una strada ciottolata. Mi sono chinato per guardare la sella e mi è scivolato il piede su un ciottolo, quindi ho sbattuto il ginocchio a terra davvero forte. Mi sono rotto la parte superiore della tibia e sembra che il legamento crociato anteriore sia completamente spezzato. Non sono in grande forma, quindi non so se potrò guidare domani. Vedremo, questa è la situazione allo stato attuale. Ho intenzione di provare a guidare e di essere il più veloce possibile, cercando di fare un buon fine settimana. Ironia della sorte, alcune delle mie gare migliori le ho disputate da infortunato, quindi sto cercando di pensare agli aspetti positivi. Il problema è che qui le curve a destra sono più strette rispetto a quelle a sinistra, quindi devi piegare molto la gamba. Vedrò domani, alla fine non posso dire nulla a riguardo. E’ successo e questa è la situazione, non sarà una scusa per andare veloce o meno questo fine settimana. Cercherò comunque di ottenere il massimo“.

