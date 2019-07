MotoGp – Ai box di Valentino Rossi si pensa solo… positivo! Il post social di Flamigni dopo il terzo zero consecutivo [FOTO]

Matteo Flamigni sempre al fianco di Valentino Rossi: il post social del telemetrista del Dottore è da applausi

E’ tutto pronto per un nuovo weekend di gara di MotoGp: i campioni delle due ruote si sfideranno, a pochi giorni dal Gp d’Olanda, sul circuito del Sachsenring, per il Gp di Germania, ultimo round prima della pausa estiva. Ad Assen Valentino Rossi ha accumulato il terzo zero consecutivo di questa stagione difficile di MotoGp, ma al termine del weekend di gara olandese non ha perso l’ottimismo e la fiducia.

Tutto il suo team cerca di essere positivo e di guardare alle prossime gare con grande motivazione e concentrazione. Sui social è spuntato ieri un bellissimo post di Matteo Flamigni, telemetrista di Valentino Rossi, che mostra proprio lo spirito sempre ottimista del team: “mai un fallimento sempre una lezione“, ha scritto a corredo di una foto che lo ritrae al fianco del Dottore in griglia di partenza.

