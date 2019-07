Motocross – Tony Cairoli operato alla spalla, stagione finita per il siciliano: sfuma l’assalto al decimo titolo

Il pilota siciliano si è sottoposto oggi ad intervento chirurgico alla spalla, che lo obbligherà a saltare il resto della stagione

E’ finita in anticipo la stagione di Tony Cairoli, operato alla spalla nella giornata di oggi dopo la caduta in Gara-2 del Gp di Lettonia.

A causa della rottura del tendine sovraspinato e sottoscapolare, il nove volte campione del mondo dovrà rinunciare alla possibilità di vincere il decimo, rimandando l’assalto alla prossima stagione. Queste le sue parole dopo l’operazione: “è triste terminare il campionato in questo modo, una cosa che non si è verificata così spesso nella mia carriera. Quando ho provato a guidare la scorsa settimana sapevo di avere qualche problema, ma volevo rimanere positivo riguardo alla ripresa. Ho fatto altri esami in Belgio e l’infortunio era peggiore di quello che pensavamo, così mi è stato consigliato di fare un intervento subito ed è stata la soluzione migliore per tornare in salute nel modo più veloce. Voglio dire grazie al team e a tutti i tifosi per il supporto”.

