Moto3 – Concluse le qualifiche del Sachsenring: prima pole position della carriera per Ayumu Sasaki

In attesa delle qualifiche della MotoGp, i primi a scendere in pista sono i piloti della Moto3 alla ricerca della pole position per il Gp di Germania. Sul tracciato del Sachsenring il tempo più veloce lo fa registrare il giapponese Ayumu Sasaki, per la prima volta in pole nella sua carriera: è la prima pole position di un giapponese da quella fatta registrare da Youichi Ui nel 2003. Seconda posizione per un altro pilota asiatico, Kaito Toba. Terzo posto per Marcos Ramirez che precede i due italiani Dalla Porta e Fenati.

