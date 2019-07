Moto2 – Scene esilaranti al Sachsenring: la moto di Alex Marquez va a fuoco, commissario di pista… nel panico

La moto di Alex Marquez va a fuoco, il marshall scappa via: scene esilaranti al Sachsenring

E’ terminata la prima giornata di prove libere al Sachsenring: tra conferme e duro lavoro non sono mancati momenti divertenti. Seppur si tratta di un episodio accaduto dopo una caduta, è impossibile trattenere le risate: durante le Fp2 di Moto2 Alex Marquez è finito sulla ghiaia del Sachsenring. Fin qui nulla di strano: ben presto però la moto del fratellino di Marc ha preso fuoco e tutti i commissari di pista che si erano avvicinati per sollevarla sono scappati via. Tra questi c’era anche il commissario addetto proprio al fuoco, con tanto di estintore, che preso dal panico si è allontanato insieme ai colleghi.

E’ stato Alex Marquez ha ‘sgridare’ il marshall e ad invitarlo ad attivare l’estintore per spegnere il fuoco. Una scena davvero esilarante.

