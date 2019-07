Moto2 – Sachsenring regno dei Marquez, Alex si impone davanti a Binder e Schrotter: quarto Di Giannantonio

Il pilota spagnolo torna al successo dopo la caduta di Assen, aumentando il proprio vantaggio nella classifica piloti

Alex Marquez conferma il dominio della famiglia sul circuito del Sachsenring, vincendo il Gp di Germania di Moto2. Dopo i nove successi consecutivi del fratello (che potrebbe centrare il decimo nel pomeriggio), anche il pilota della Kalex trionfa sul tracciato tedesco, dominando in lungo e in largo la gara.

Sul podio ci vanno anche Binder e Schrotter, costretti a guardare da lontano la vittoria di Marquez, capace di vincere con alcuni secondi di vantaggio. Lecuona dice addio al quarto posto proprio all’ultima curva, la sua caduta favorisce Di Giannantonio che si prende il primo quarto posto in stagione. Dietro di lui si piazzano Luthi, Fernandez e Baldassarri, il quale non riesce più a brillare come ad inizio stagione. Navarro e Martin chiudono in ottava e nona posizione, mentre Luca Marini non va oltre il decimo tempo.

Valuta questo articolo