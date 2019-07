Moto2 – Pasini torna in sella! Il 33enne in gara col team Tasca Racing per la seconda parte della stagione, i dettagli

Pasini torna in pista: il 33enne di Rimini disputerà la seconda parte della stagione 2019 di Moto2

Pasini torna a sorridere: il pilota italiano disputerà la seconda parte della stagione 2019 di Moto2 col team Tasca Racing. La squadra ha deciso di separarsi dal pilota Simone Corsi e di sostituirlo col 33enne di Rimini. “Sono felice di poter correre questa seconda parte di campionato con Tasca Racing, l’obiettivo delle prossime gare e’ di finire nella top 5“, ha affermato Pasini.

“Non e’ stata una decisione facile cambiare pilota in corsa. Ringrazio sinceramente Simone per questi quasi due anni assieme, ma sono felice di avere a disposizione un pilota del calibro di Mattia per finire questa annata sportiva in cui possiamo toglierci ancora delle soddisfazioni“, ha dichiarato il team principal padovano Enrico Tasca.

