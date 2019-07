Moto2, la VR46 vicina a perdere uno dei suoi talenti: che smacco per Valentino Rossi!

L’Academy di Valentino Rossi potrebbe perdere il talento di Lorenzo Baldassarri, pronto a cambiare manager per tentare il salto in MotoGp

La VR46 Academy di Valentino Rossi rischia di perdere uno dei piloti più promettenti del panorama italiano, ovvero quello di Lorenzo Baldassarri.

Il pilota italiano sogna il passaggio in MotoGp nella prossima stagione, per questo motivo avrebbe deciso secondo Speedweek di lasciare l’Academy del Dottore per legarsi a Simone Battistella, in buoni rapporti con la Ducati grazie alle trattative per Dovizioso e Bautista. Il Balda, quarto nella classifica di Moto2 a -39 da Alex Marquez, è uno dei nomi sulla lista del team Avintia per sostituire Tito Rabat, che l’anno prossimo lascerà la squadra. L’unione con l’agente italiano dunque dovrebbe favorire Baldassarri, deciso a compiere il salto in top class a tutti i costi, anche se questo dovesse comportare l’addio alla VR46, academy che gli ha permesso di migliorare come uomo e come pilota.

