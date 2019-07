Moto2 – Alex Marquez emula il fratello Marc, lo spagnolo si prende la pole in Germania davanti a Marini

Lo spagnolo chiude davanti a tutti le qualifiche del Gp di Germania di Moto2, precedendo Luca Marini e Marcel Schrotter

Così come in MotoGp, anche in Moto2 sarà un Marquez a partire dalla pole position. Alex infatti fa segnare il miglior tempo nelle qualifiche, fermando il crono sull’1:23.585 e precedendo di 79 millesimi Luca Marini, costretto ad accontentarsi della seconda piazza.

Completa la prima fila Marcel Schrotter, staccato di soli 3 millesimi dal pilota del team Sky VR46. Ad aprire la seconda c’è Fabio Di Giannantonio, mentre chiude con il decimo tempo Lorenzo Baldassari, distante tre decimi e mezzo da Marquez Jr.

