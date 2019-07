La motivazione di Sofia Goggia per le Olimpiadi di Milano-Cortina incanta Falconeri: rinnovata la collaborazione

Milano-Cortina 2026: Falconeri conferma la collaborazione dell’atleta Sofia Goggia anche nel 2019-20

In questo grande momento di fervore olimpico, Falconeri rinsalda la sua collaborazione con l’atleta Sofia Goggia anche per il 2019-20, proseguendo per il terzo anno consecutivo la sponsorizzazione della campionessa bergamasca dopo le felici esperienze del 2017-18 e 2018-19, che hanno regalato grandissimi successi tra cui la conquista dell’oro olimpico in discesa libera a Pyeongchang 2018 e la coppa del Mondo sempre nella medesima disciplina. Falconeri continua ad essere legato ad una delle atlete che ha avuto un ruolo fondamentale nell’assegnazione delle Olimpiadi 2026 a Milano–Cortina, facendo pendere l’ago della bilancia verso il Belpaese grazie al suo supporto e al suo fervore.

La ventiseienne, atleta di punta della Nazionale, è da sempre appassionata di sci e la montagna sembra essere il suo habitat naturale. Indossa gli sci per la prima volta all’età di 3 anni e da allora non li ha più tolti.

Nonostante alcuni gravi infortuni, si è sempre rialzata dimostrando il carattere e la determinazione che la contraddistinguono e che l’hanno portata, negli anni, a diventare una campionessa di valore mondiale.

Di grande tenacia e animo combattivo, Falconeri ha trovato nella forza di Sofia e nel suo talento una vera brand ambassador, in grado di trasmettere i valori del marchio.

Non solo campionessa sugli sci, ma anche volto mediatico, seguitissima sui social, Sofia è stata dichiarata tra i volti dello sci alpino tra i più engaging. Attraverso i suoi post racconta con immagini la sua vita quotidiana, momenti di libertà ma anche impegni sciistici accompagnata anche dai suoi sponsor come Falconeri.

La sciatrice con la sua semplicità, spontaneità e naturalezza ha saputo conquistare il cuore del Gruppo Calzedonia, dove queste qualità sono alla base dei valori aziendali.

