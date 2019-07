Boxe, clamoroso retroscena sulla morte di Maxim Dadashev: il suo coach lo aveva implorato di fermarsi [VIDEO]

Maxim Dadashev avrebbe potuto salvarsi se solo avesse ascoltato coach Buddy McGirt alla fine dell’undicesima ripresa del match contro Subriel Matias. Il pugile 28enne, scomparso per una emorragia cerebrale dopo la sfida sul ring, non ha voluto ascoltare le accorate richieste del proprio allenatore, rifiutando di gettare la spugna nonostante le sue condizioni. Dadashev è rimasto sul ring, aggravando di minuto in minuto il proprio stato di salute, fino al sopraggiungere della morte avvenuta nelle ore successive al match. Ecco il clamoroso video:

This video of Buddy McGirt urging Maxim Dadashev to stop fighting was hard to watch Friday, it’s even harder now. Heart-breaking. pic.twitter.com/BNjsdpJfle

— Ariel Helwani (@arielhelwani) July 23, 2019