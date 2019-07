Morte Florijana Ismaili, il doloroso saluto social della fidanzata: “ho il cuore lacerato, ecco cosa mi mancherà di te”

La fidanzata della giocatrice annegata nel Lago di Como le ha dedicato un post commovente sui social

La notizia della morte di Florijana Ismaili ha sconvolto il mondo del calcio, la giocatrice dello Young Boys è annegata sabato nel Lago di Como, anche se il suo corpo è stato rinvenuto solo martedì. Nella giornata di oggi sono attesi i risultati dell’autopsia, che dovranno accertare le cause del decesso, si parla di un probabile shock termico.

Intanto, sui social è spuntato lo straziante saluto di Melanie Müller, giocatrice del FC Lucerna e fidanzata di Florijana Ismaili: “non riesco a trovare le parole per descrivere quello che sento e non so come farò a vivere senza di te, senza la mia miglior metà, la mia migliore amica, il mio tutto, il mio amore. Niente e nessuno al mondo può descrivere quanto fortemente ti amassi! Mi manchi e ho il cuore lacerato. Grazie per ogni momento trascorso con te! Non ti dimenticherò mai”.

