Morte Astori – Interrogato questa mattina il prof. Galanti: “mai redatto un documento falso”

L’avvocato del medico indagato per la morte di Davide Astori ha risposto questa mattina alle domande del pm Nastasi

E’ avvenuto questa mattina l’interrogatorio del professor Giorgio Galanti, indagato nell’inchiesta bis della procura di Firenze per aver redatto un certificato medico falso relativo ad un esame a cui Davide Astori non si sarebbe mai sottoposto. Presentatosi in tribunale davanti al pm Antonino Nastasi, il medico ha rigettato tutte le accuse, come riferito dal legale Sigfrido Fenyes dopo l’interrogatorio: “il mio assistito ha risposto alle domande e ha chiarito che non è stato redatto nessun falso“. Il faccia a faccia con il pm per il dottor Galanti è durato un’ora e mezza, nel corso del quale ha risposto a tutte le domande dell’accusa. Resta comunque ancora in piedi l’altra inchiesta per omicidio colposo sempre in riferimento alla morte di Davide Astori.

