Morte Astori – Clamorose novità, il legale del Dottor Modesti annuncia: “non comparirà davanti al magistrato”

Il Dottor Modesti, che oggi avrebbe dovuto essere interrogato dal magistrato per l’indagine riguardante la morte di Astori, non comparirà davanti al pm

Clamorose novità per quanto riguarda l’indagine sulla morte di Davide Astori. Pochi giorni fa è spuntato un nuovo nome nell’inchiesta aperta dalla Procura di Firenze per la morte del calciatore della Fiorentina, ovvero quello di Pietro Amedeo Modesti, direttore della Medicina Sportiva dell’ospedale Careggi, accusato di “soppressione, distruzione e occultamento di atti veri”.

Oggi spuntano nuovi clamorosi aggiornamenti: il legale del Dottor Modesti ha comunicato che il suo assistito non si presenterà oggi davanti al pm Antonino Nastasi. Modesti oggi avrebbe dovuto essere interrogato: “il professor Modesti oggi non comparirà davanti al magistrato essendo volontà di costui, allo stato, avvalersi della facolta’ di non rispondere“, ha fatto sapere l’avvocato.

