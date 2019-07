Mondiali di nuoto 2019 – Niente da fare per Miressi e Cusinato: azzurri fuori dalle finali dei 100sl e 200 rana

Miressi e Cusinato fuori dalle finali dei 100 sl maschili e 200 rana femminili ai Mondiali di nuoto di Gwangju 2019

Due ori strepitosi, oggi, ai Mondiali di nuoto 2019 di Gwangju. Se Federica Pellegrini e Gregorio Paltrinieri esultano per i loro titoli Mondiali rispettivamente nei 200 sl e negli 800 sl, altri due italiani invece rimangono con l’amaro in bocca.

Miressi non è infatti riuscito a staccare il pass per la finale dei 100 sl, chiudendo col nono tempo le semifinali, col crono di 48.36, a solo tre centesimi dalla finale. Niente da fare nemmeno per Ilaria Cusinato, rimasta fuori dalla finale dei 200 rana per soli 12 centesimi. L’azzurra ha chiuso col nono tempo, in 2.09.18.

