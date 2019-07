Mondiali Tuffi 2019 – Noemi Batki e Maicol Verzotto sesti nel sincro: staccato il pass per le World Series

Noemi Batki e Maicol Verzotto raggiungono il sesto posto nel sincro ai Mondiali di Tuffi a Gwuangju: la coppia azzurra stacca il pass per le World Series

Noemi Batki e Maicol Verzotto chiudono al sesto posto la prova del sincro dei 18simi Mondiali di tuffi a Gwuangju, in Corea del Sud. Tale risultato vale la qualificazione alle World Series. Vincono i cinesi Lian Junjie e Si Yajie che dominano con 346.14, seguiti dai russi Ekaterina Beliaeva e Vikton Minibaev con 311.28, terzi i messicani Maria Jose Sachez Moreno e Jose Balleza Isaias con 287.64.

“Bicchiere mezzo pieno se consideriamo la qualificazione alle World Series, mezzo vuoto se pensiamo alla medaglia mancata – commenta Maicol Verzotto – Non abbiamo saltato male, non siamo stati eccellenti ma buoni. Crediamo di aver meritato di più ma accettiamo il giudizio“. “Peccato perchè la medaglia era alla portata – continua Noemi Batki – cinesi a parte e russi oggi irraggiungibili, il resto era tutto aperto. Devo rivedermi, non mi sembra di essere andata male, forse qualche piccola imperfezione. Da due giorni ho fastidio al braccio per una colpo in allenamento ma sto bene ed ho fiducia“.

Niente finale invece per Giovanni Tocci e Lorenzo Marsaglia nel sincro dal trampolino di 3 metri. Il duo italiano non va oltre il 17° posto totalizzando il punteggio di 320,64.

Valuta questo articolo