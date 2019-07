Mondiali Tuffi 2019 – Elena Bertocchi 7ª nella finale del trampolino da un metro

Elena Bertocchi chiude al settimo posto la finale del trampolino da un metro dei Mondiali di Tuffi di Gwangju

Niente da fare per Elena Bertocchi nella finale del trampolino da un metro ai Mondiali di Tuffi di Gwangju. L’atleta azzurra, doppio bronzo europeo e mondiale, ha ottenuto 245.60 punti, chiudendo in settima posizione. Oro alla cinese Yiwen Chen (285,45) davanti all’americana Sarah Bacon (257,20), bronzo per la coreana Suji Kim (257,20).

