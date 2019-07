Mondiali Tuffi 2019 – Chiara Pellacani in semifinale nella prova del metro femminile: eliminata Elena Bertocchi

Chiara Pellacani chiude 9ª la qualifica del metro femminile ai Mondiali di Tuffi 2019 accedendo alla semifinale: Elena Bertocchi termina la sua prova in 34ª posizione e viene dunque eliminata

La qualifica del metro femminile ai Mondiali di Nuoto 2019 si è chiusa senza grandi sorprese. A farla da padrone sono state le due cinesi: Shi Tingmao si è presa il primo posto con 357.90 punti, superando di poco la connazionale Wang Han. Fra le atlete qualificate alla semifinale c’è anche l’italiana Chiara Pellacani che ha chiuso la sua prova in 9ª posizione con un punteggio totale di 290.00. L’eventuale accesso in finale le garantirebbe un pass olimpico. Niente da fare invece per Elena Bertocchi che ha chiuso in 34ª posizione venendo dunque eliminata.

Valuta questo articolo