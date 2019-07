Mondiali Tuffi 2019 – Chiara Pellacani 17ª nella semifinale 3 metri: sfuma il sogno olimpico per la giovane azzurra

Chiara Pellacani chiude al 17° posto la semifinale dei tuffi da 3 metri dei Mondiali di Nuoto 2019: sfuma il pass olimpico per la giovane azzurra

Niente finale e niente pass olimpico per Chiara Pellacani. La giovane tuffatrice azzurra chiude la semifinale da 3 metri dei Mondiali di nuoto 2019 in 17ª posizione, risultato che le preclude l’accesso alla finalissima e dunque il pass per Tokyo2020. Chiara Pellacani parte bene totalizzando 58.50 punti nel primo tuffo, 63 nel secondo e addirittura 65.10 nel terzo. Fatali però le ultime due prove: il 46.50 il 45 degli ultimi due tuffi fermano il punteggio dell’azzurra a 275. Si qualificano per la finale: Shi, Keeney, Wang, Abel, Ware, Punzel, Mikami, Reid, Kesar, Ng, Jansen, Qin.

