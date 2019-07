Mondiali di Scherma – Spada maschile: Fichera subito eliminato a Budapest

Marco Fichera subito ko a Budapest: l’azzurro eliminato al primo turno del torneo di Spada ai Mondiali 2019

Proseguono a Budapest le gare dei Mondiali di Scherma 2019. Oggi in pedana diversi azzurri, a caccia di buoni risultati e di medaglie preziosissime. Arriva però subito una cattiva notizia: l’italiano Marco Fichera è stato eliminato al primo turno del torneo di spada. Il siciliano è stato sconfitto per mano del francese Yannick Borel, per 15-12.

