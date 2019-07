Mondiali di Scherma – Santarelli di bronzo nella spada maschile, l’azzurro sincero: “giornata bellissima, ma deluso dalla mia gara”

Santarelli di bronzo nella gara individuale di spada ai Mondiali di scherma in corso a Budapest

Ancora una medaglia per l’Italia della scherma: è Andrea Santarelli a mettersi al collo, oggi, a Budapest, una splendida medaglia di bronzo. L’azzurro è stato sconfitto in semifinale dall’ungherese Gergely Siklosi con il punteggio di 15-9, ma sorride per il bel traguardo iridato e si prepara ora alla sfida a squadre.

“Considerando che questo è un mondiale di qualifica e che la gara più importante è quella a squadre è ovvio che si sale in pedana per vincere ed è venuta fuori una giornata bellissima. Sono molto deluso della mia semifinale perchè vincevo 4-1 ed ho buttato via un’occasione, però sono onesto non avendoci messo il massimo dell’attenzione perchè sono molto concentrato sulla gara a squadre. Non mi aspettavo di tirare così, ho tirato libero, mi sono preso i miei spazi, sono stato più determinato fino al 4-1 della semifinale poi non so cosa sia successo“, ha affermato lo spadista azzurro.

“Gara a squadre? La tensione è alta, voglio fare il massimo, adesso ho tempo per staccare e dimenticare questa medaglia perchè domenica e lunedì ci giochiamo davvero tanto“, ha concluso.

