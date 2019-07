Scherma – Mondiali di Budapest, il ritorno di Elisa Di Francisca: “come la prima volta, dopo Tokyo 2020 smetto”

La jesina si presenta ai Mondiali di Budapest dopo aver vinto l’oro agli Europei di Dusseldorf, insieme a lei c’è anche il figlio Ettore

Elisa Di Francisca è pronta a riprendersi il Mondiale, dopo un’assenza di due anni dovuta alla nascita del piccolo Ettore. Dopo aver conquistato l’oro agli Europei di Dusseldorf, la jesina torna in pedana a Budapest per la rassegna iridata, dove tenterà di risalire sul tetto del mondo.

Il suo obiettivo principale restano però le Olimpiadi di Tokyo 2020, dopodiché farà calare il sipario sulla sua carriera: “sarà il mio ultimo spettacolo. Sarà un’esperienza che vorrò vivere appieno e che vorrò far vivere insieme a me alle persone che amo soprattutto mio figlio” le parole di Elisa Di Francisca all’Italpress. “Sarà per tutti noi un momento importante ed emozionante. Poi chiuderò con la scherma e penserò ad allargare la famiglia. Da quando c’è mio figlio è tutto diverso, come vedere tutto da un’altra prospettiva. E’ lui che mi fa vedere le cose diversamente perché per lui è tutto una prima volta, quindi gliela rispieghi, gliela descrivi e lui vive e assorbe tutto. Vede la mamma che ha fatto fatica fino ad ora, che si è allenata. Per separarsi da me accetta come unica motivazione ‘mamma fa scherma’, nessun’altra. Come per tutte le cose complicate e difficili, quando raggiungi l’obiettivo è molto ma molto più bello. E’ bello stare qui e condividere con gli altri questa esperienza dei Mondiali. Sono quattro anni che non partecipo, mi sento come fossi alla prima gara“.

