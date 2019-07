Mondiali di scherma 2019 – Basta bronzi! La squadra del fioretto femminile in finale per l’oro

Le azzurre del fioretto in finale per l’oro ai Mondiali di scherma 2019: battuta la Francia in semifinale a Budapest

Finalmente una finale per l’oro per l’Italia ai Mondiali di scherma 2019. La prima grande gioia, dopo i tanti bronzi conquistata in questa settimana di sfide, arriva dalla squadra azzurra del fioretto femminile. Arianna Errigo, Francesca Palumbo, Elisa Di Francisca ed Alice Volpi hanno staccato il pass per la finale per l’oro, battendo in semifinale la Francia col punteggio di 45-37. Alle 18.00 l’Italia del ct Cipressa farà i conti con la Russia per quello che sarà il primo oro o il primo argento per la spedizione azzurra dopo 6 bronzi.

Valuta questo articolo