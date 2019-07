Mondiali Scherma 2019 – Spada femminile a squadre: Rossella Fiamingo trascina l’Italia ai quarti, domani la sfida con gli USA

Le azzurre riescono a superare con difficoltà la Germania, staccando il pass per i quarti di finale grazie ad una pazzesca Rossella Fiamingo

L’Italia della spada femminile soffre ma si qualifica ai quarti di finale del torneo iridato di Budapest, superando di misura la Germania con il punteggio di 29-28 dopo il minuto supplementare. Decisivo l’assalto finale tra Rossella Fiamingo e Ndolo, con l’azzurra riuscita a trascinare le compagne al turno successivo.

La squadra comporta dalla siciliana e da Navarria, Isola e Clerici riesce ad avere la meglio sulle tedesche, restando in corsa sia nel torneo iridato che nella corsa alle qualificazioni olimpiche per Tokyo 2020. Prima di battere la Germania, l’Italia aveva superato nei sedicesimi la Thailandia per 45-28. Nella giornata di domani infine, le azzurre se la vedranno con gli Stati Uniti, testa di serie numero uno del tabellone.

