Mondiali Scherma 2019 – Sciabola maschile: Curatoli si arrende in semifinale, l’azzurro si consola con il bronzo

Prima medaglia per l’Italia ai Mondiali di scherma in corso di svolgimento a Budapest, Luca Curatoli vince il bronzo nella sciabola maschile

Luca Curatoli vince la medaglia di bronzo nella sciabola maschile ai Campionati Mondiali di Budapest, la prima per l’Italia in questa rassegna iridata. L’azzurro non riesce ad avere la meglio in semifinale sul sudcoreano Sanguk Oh, che andrà a giocarsi il titolo contro l’ungherese Andras Szatmari.

Luca Curatoli lotta come un leone tenendo il punteggio in bilico fino al 9-9, prima che l’avversario alzi il proprio livello portandosi sul 9-14. L’italiano reagisce e con due stoccate si porta sull’11-14, salvo poi concedere la stoccata decisiva al sudcoreano. Buona comunque la prestazione dell’azzurro, che regala così il primo sorriso all’Italia.

