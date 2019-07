Mondiali Scherma 2019 – Sciabola maschile a squadre: Georgia ko, l’Italia conquista la semifinale

La formazione composta da Curatoli, Samele, Berré e Montano conquista la semifinale nella sciabola maschile a squadre, superando agilmente la Georgia

Giornata positiva per l’Italia che, dopo la semifinale conquistata dalle spadiste azzurre, conquista il penultimo atto anche nel tabellone della sciabola maschile a squadre. Curatoli, Samele, Berré e Montano superano agevolmente la Georgia, stendendo i propri avversari con il punteggio di 45-33.

Confronto mai in discussione quello disputatosi sulla pedana di Budapest per i Mondiali di scherma, dove gli azzurri non lasciano scampo ai georgiani, staccando così il pass per la semifinale. I prossimi avversari saranno i padroni di casa dell’Ungheria, che hanno superato 45-29 l’Iran.

