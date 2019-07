Mondiali Scherma 2019 – Sciabola femminile a squadre: Russia troppo forte, l’Italia cede 45-37 in semifinale

La formazione azzurra formata da Irene Vecchi, Rossella Gregorio, Martina Criscio e Sofia Ciaraglia non riesce a superare la Russia in semifinale

Le azzurre della sciabola femminile non riescono a staccare il pass per la finale iridata ai Mondiali di Budapest, la squadra italiana infatti cede alla Russia con il punteggio di 45-37. Il quartetto formato da Irene Vecchi, Rossella Gregorio, Martina Criscio e Sofia Ciaraglia affronterà pomeriggio la Corea del Sud, in palio ci sarà la medaglia di bronzo.

