Mondiali di Scherma 2019 – L’Italia chiude la rassegna con un bronzo: terzo posto per gli azzurri del fioretto a squadre

Ancora un bronzo ai Mondiali di scherma 2019 di Budapest: gli azzurri terzi nella prova a squadre di fioretto maschile

Si chiudono nel segno del bronzo, per l’Italia, i Mondiali di scherma 2019. Andrea Cassarà, Alessio Foconi, Daniele Garozzo e Giorgio Avola hanno chiuso al terzo posto la sfida a squadre di fioretto maschile, battendo nella semifinale per il bronzo la Russia, per 45-32. Nessun oro dunque per la spedizione azzurra nella rassegna iridata di Budapest: un argento e sette bronzi per l’Italia.

