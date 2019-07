Mondiali di scherma 2019 – Foconi subito eliminato: il campione in carica di fioretto ko al primo turno

Foconi ko al primo turno dei Mondiali di scherma 2019: eliminato il campione in carica di fioretto maschile

Dopo la tripletta di bronzi di ieri, a Budapest continua la corsa alle medaglie iridate di scherma. E’ iniziata una nuova giornata di gare, con i campioni del fioretto maschile in pedana. Inizia però male per l’Italia la terza giornata dei Mondiali di scherma: il campione in carica, Alessio Foconi, è stato eliminato al primo turno. L’azzurro ha ceduto per 15-9 contro il britannico Mepstead. Avanzano invece Avola, Garozzo e Cassarà.

