Mondiali Scherma 2019 – Fioretto maschile a squadre: Italia schiacciasassi, Hong Kong ko e semifinale in tasca

Gli azzurri del fioretto non lasciano scampo a Hong Kong, vincendo con il punteggio di 45-28 e volando in semifinale

La nazionale italiana di fioretto maschile stacca il pass per la semifinale ai Mondiali di scherma, in corso di svolgimento a Budapest. Dopo aver superato i primi due turni ieri, il quartetto azzurro comporto da Alessio Foconi, Daniele Garozzo, Andrea Cassarà e Giorgio Avola supera nei quarti di finale la formazione di Hong Kong con il punteggio di 45-28. Un confronto a senso unico a favore degli azzurri, che adesso affronteranno in semifinale la Francia alle 13.50 per un posto nella finalissima.

